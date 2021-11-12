Головин рассказал о первом матче в статусе капитана сборной России

Фото инстаграм сборной России

Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин поделился эмоциями после игры 9-го тура квалификации ЧМ-2022 против Кипра, в которой он дебютировал в качестве капитана национальной команды.

"Ощущения от капитанской повязки хорошие. Это приятно, есть дополнительная ответственность, хотя любой матч за сборную очень важен", - сказал Головин.

Россияне разгромили Кипр со счётом 6:0 и сохранили лидерство в группе за тур до завершения отбора. Если в воскресенье команда не проиграет Хорватии, то напрямую выйдет на ЧМ-2022.

Головин вышел в старте на матч с киприотами, сделал голевую передачу и был заменён на 57-й минуте.

Не пропустите: Канделаки отреагировала на разгромную победу России над Кипром. | http://soccernews.ru