Головин рассказал о своём отношении к ситуации с Кокориным и Мамаевым

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Головин рассказал о своём отношении к ситуации с Кокориным и Мамаевым

Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин рассказал о своём отношении к ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые избили несколько человек и теперь могут оказаться в тюрьме.

"Конечно, они поступили плохо. Но я в любом случае буду их поддерживать. Я их знаю, поэтому удивился тому, что произошло. Уверен, что всё это случилось не просто так. То, что было на видео, не всё показали значит" - сказал Головин.

Напомним, что Кокорину и Мамаеву грозит до семи лет лишения свободы. Сегодня суд отказал футболистам в переводе из СИЗО под домашний арест.

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