Головин рассказал, почему он решил перейти в "Монако"
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, что он не сразу согласился стать игроком монегасков.
"Я долго думал о переходе в "Монако". Сначала я думал играть в Англии, но потом я понял, что мне будет тяжело делать такой шаг, я русский, не знаю языка. Я подумал, что мне нужно перейти в "Монако", как здесь воспитывают молодых футболистов. Я думал, что это для меня хороший вариант", - приводит слова Головина официальный сайт клуба.
Головин перешел в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро. Всего 23-летний хавбек провел за монегасков 42 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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