Головин рассказал, почему выбрал "Монако", а не "Ювентус" или "Челси"

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Головин рассказал, почему выбрал "Монако", а не "Ювентус" или "Челси"

Хавбек "Монако" Александр Головин объяснил свой выбор в пользу монегасков летом 2018 года, учитывая интерес со стороны "Ювентуса" и "Челси".

"Я подумал, что мне будет тяжело идти сразу в такую большую команду, как "Челси" или "Ювентус". По мне, это гранды футбола, тем более я из России. Если бы я был европейским футболистом, знал бы английский в идеале, тот же итальянский, то я, конечно бы, выбрал какой-то из этих клубов. На тот момент я не был готов к тем чемпионатам, к культуре. Даже сейчас, несмотря на то что мы неважно играем, считаю, что я поступил правильно.

Сам ни с кем не советовался, просто было много людей, которые давали мне подсказки, тот же Леонид Викторович Слуцкий, Виктор Михайлович Гончаренко, Станислав Саламович Черчесов. Кто-то говорил, чтобы я шёл в "Монако", кто-то - в другой клуб. Мне кажется, здесь не было неправильного выбора, нужно было просто идти в какую-то команду и не оставаться в России, если у тебя есть шанс", - сказал Головин.

Напомним, что "Монако" купил россиянина у ЦСКА за 30 миллионов евро.

Головин сыграл за монегасков 39 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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