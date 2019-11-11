Головин рискует пропустить матч со сборной Бельгии

Участие полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина в матче девятого тура квалификации Евро-2020 против Бельгии находится под вопросом.

Как сообщают российские СМИ, у футболиста проблемы с пахом. Последний поединок ему пришлось отыграть на уколах.

Тренерский штаб национальной команды примет решение, выпускать ли хавбека на поле, ближе к дню встречи.

Напомним, что Россия примет Бельгию в субботу, 16 ноября. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

Не пропустите: Черчесов объяснил отсутствие Головина в обшей тренировочной группе сборной России. | http://soccernews.ru