Головин рискует пропустить матч со сборной Бельгии
Участие полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина в матче девятого тура квалификации Евро-2020 против Бельгии находится под вопросом.
Как сообщают российские СМИ, у футболиста проблемы с пахом. Последний поединок ему пришлось отыграть на уколах.
Тренерский штаб национальной команды примет решение, выпускать ли хавбека на поле, ближе к дню встречи.
Напомним, что Россия примет Бельгию в субботу, 16 ноября. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".
Не пропустите: Черчесов объяснил отсутствие Головина в обшей тренировочной группе сборной России. | http://soccernews.ru
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