Головин рискует пропустить оба октябрьских товарищеских матча сборных

Полузащитник сборной России Александр Головин рискует пропустить оба октябрьских товарищеских матча своей национальной команды против Южной Кореи и Ирана.

Об этом, как информирует чемпионат.com, сообщил главный тренер комнады Станислав Черчесов. В частности, он заявил: "Шансов, что Головин завтра сыграет, нет. Если почувствуем, что у него и в Казани сыграть - минимальные шансы, то даже не будем с собой брать".

Напомним, сборная России сыграет товарищеский матч с Бразилией. | soccernews.ru