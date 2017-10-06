Головин рискует пропустить оба октябрьских товарищеских матча сборных

Теги александр головинроссиястанислав черчесов

Головин рискует пропустить оба октябрьских товарищеских матча сборныхПолузащитник сборной России Александр Головин рискует пропустить оба октябрьских товарищеских матча своей национальной команды против Южной Кореи и Ирана.

Об этом, как информирует чемпионат.com, сообщил главный тренер комнады Станислав Черчесов. В частности, он заявил: "Шансов, что Головин завтра сыграет, нет. Если почувствуем, что у него и в Казани сыграть - минимальные шансы, то даже не будем с собой брать".

Напомним, сборная России сыграет товарищеский матч с Бразилией. | soccernews.ru

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