Головин: "Русских не любят за рубежом, особенно футболистов"
Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал об отношении европейских клубов к российским игрокам.
"Русских там особо не ждут, нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов. Создается впечатление, что либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег. На данный момент Дзюба – топ. У нас вообще много хороших игроков: Зобнин, Кузяев, в ЦСКА молодежь хорошая.
Английский у меня пока слабый, говорить, понимать как-то могу, французский учу. Тренер французский, команда французская. Французы не особо хотят знать английский. Во Франции вообще не будут разговаривать с тобой, если ты обратишься к ним на английском", - отметил футболист.
Читайте: Журналист Goal.com: "Головину не стоит бояться смены главного тренера в "Монако" | http://soccernews.ru
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