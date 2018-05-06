Головин: "С "Арсеналом" будет тяжело"
Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от сегодняшнего матча своей команды против тульского "Арсенала" в рамках 29-го тура РФПЛ.
"Осталось всего два матча, и мы постараемся выиграть обе встречи, после чего посмотрим, на каком месте окажемся. С "Арсеналом" будет тяжело, неспроста они борются за высокое шестое место. Но мы играем дома и рассчитываем на поддержку армейских болельщиков", - цитирует 21-летнего хавбека армейцев официальный сайт его клуба.
Не пропустите: превью к матчу ЦСКА - "Арсенал". | soccernews.ru
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|2
|Спартак Москва
|29
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|ЦСКА Москва
|29
|55
|4
|Краснодар
|29
|53
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|50
|6
|Уфа
|28
|39
|7
|Арсенал Тула
|29
|39
|8
|Динамо Москва
|29
|37
|9
|Урал
|29
|37
|10
|Рубин
|28
|36
|11
|Ахмат
|28
|35
|12
|Ростов
|29
|34
|13
|Амкар
|29
|34
|14
|Анжи
|28
|24
|15
|Тосно
|29
|24
|16
|СКА Хабаровск
|29
|13