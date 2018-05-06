Головин: "С "Арсеналом" будет тяжело"

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от сегодняшнего матча своей команды против тульского "Арсенала" в рамках 29-го тура РФПЛ.

"Осталось всего два матча, и мы постараемся выиграть обе встречи, после чего посмотрим, на каком месте окажемся. С "Арсеналом" будет тяжело, неспроста они борются за высокое шестое место. Но мы играем дома и рассчитываем на поддержку армейских болельщиков", - цитирует 21-летнего хавбека армейцев официальный сайт его клуба.

Не пропустите: превью к матчу ЦСКА - "Арсенал". | soccernews.ru