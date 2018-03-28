Головин: "С Францией сыграли лучше, чем с бразильцами"

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Головин: "С Францией сыграли лучше, чем с бразильцами"Полузащитник сборной России Александр Головин подвел итоги поражения от Франции в товарищеском матче (1:3).

"Много контролировали мяч, заставляли бегать соперника, так что, думаю, сыграли лучше, чем с бразильцами. Нам самим неприятно, что вторую игру подряд пропускаем три мяча, но будем работать над этим.

У нас был большой перерыв после матча с испанцами, и, думаю, кто-то где-то подзабыл требования сборной, может, немного связи потеряли.

Такие матчи не вгоняют в депрессию и не будут вгонять. Мы будем стараться играть на своем максимуме и не боясь, а там будет как будет", – отметил Головин.

Напомним, что Россия проиграла Бразилии со счетом 0:3.

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