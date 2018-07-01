Головин: "С кем играть в четвертьфинале - без разницы"

Хавбек сборной России Александр Головин прокомментировал победу над Испанией.

"Невероятные ощущения. Сон или сказка! Первые 10 минут не мог поверить, сейчас чуть понимаю, что совершили чудо. Мы знали, что можно Испанию обыграть. Самое сложное - терпеть. Иногда не хватало сил.

Пенальти - волнительный момент. Но хладнокровно: главное - не менять решение. Подошел - пробил. С кем играть в четвертьфинале - без разницы! - приводят слова Головина российские СМИ.

Смотрите также обзор матча Испания - Россия. | http://soccernews.ru