Головин сам выберет, где продолжит карьеру

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Головин сам выберет, где продолжит карьеру

ЦСКА позволит полузащитнику Александру Головину самому выбрать клуб для продолжения карьеры, сообщает RMC. 

По сведениям издания, в данный момент предложения по трансферу российского футболиста сделали "Монако" и "Челси". Также хавбеком по-прежнему интересуется "Ювентус".

Сумма трансфера 22-летнего Головина может составить 35 миллионов евро. 

Не пропустите: "Монако" опережает "Челси" в борьбе за Головина. | http://soccernews.ru

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