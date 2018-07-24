Головин сам выберет, где продолжит карьеру

ЦСКА позволит полузащитнику Александру Головину самому выбрать клуб для продолжения карьеры, сообщает RMC.

По сведениям издания, в данный момент предложения по трансферу российского футболиста сделали "Монако" и "Челси". Также хавбеком по-прежнему интересуется "Ювентус".

Сумма трансфера 22-летнего Головина может составить 35 миллионов евро.

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