Головин: "Сделаем выводы из поражения от Австрии"

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Головин: "Сделаем выводы из поражения от Австрии"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин подвёл итоги товарищеского матча против национальной команды Австрии.

"Проигрывать всегда неприятно, но мы сейчас находимся в процессе подготовки, идёт сбор. Выполнили довольно большой объём работы. Что-то в этой игре получилось лучше, что-то хуже. Сделаем выводы и будем готовиться к следующему матчу" - сказал Головин.

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