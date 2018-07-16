Головин сделал выбор между "Ювентусом", "Челси" и "Арсеналом"

1 Теги ювентусцска москваарсенал лондончелсиалександр головин

Головин сделал выбор между "Ювентусом", "Челси" и "Арсеналом"Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин сделал выбор между туринским "Ювентусом", и лондонскими "Челси" и "Арсеналом".

По сведениям Tuttosport, армейцы уже получили 30-миллионные предложениы по своему игроку от "аристократов" и "канониров". Однако сам 22-летний хавбек не спешит перебираться ни на "Стэмфорд Бридж", ни нам "Эмирейтс", так как предпочитает продолжить карьеру в стане "старой синьоры". Так, если чемпионы Италии будут готовы выложить за него указанную сумму, он будет готов принять их предложение.

Напомним, Головин вошел в число самых грубых игроков ЧМ-2018. | soccernews.ru

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ГГГГ

Головин умен. Челси и Арсу пока что мало светит в ЛЧ. А Юве будет бороться за победу1

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