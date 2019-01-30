Головин сделал заявление о перспективах "Монако" в текущем сезоне

Полузащитник "Монако" Александр Головин сделал заявление о перспективах своей команды в текущем сезоне.

После вылета монегасков из Кубка французской лиги 22-летний россиянин в интервью Чемпионат.com сказал следующее: "Теперь будем готовиться к следующей игре и сконцентрируемся на матчах чемпионата. Уверен, у нас получится выправить нашу турнирную ситуацию".

Напомним, что "Монако" уже вылетел из Лиги Чемпионов, Кубка Франции и Кубка Лиги, а в чемпионате команда по итогам 22 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 15 очками в активе.

Головин в этом сезоне сыграл за "красно-белых" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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