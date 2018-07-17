Головин сегодня пройдёт медосмотр для нового клуба

Полузащитник ЦСКА Александр Головин сегодня пройдёт медосмотр для "Челси".

Как сообщает журналист BBC Хасан Джабир, клубы уже согласовали трансфер 22-летнего хавбека.

По его информации, 17 июля Головин прилетит в Лондон и в одной из местных клиник состоится обследование футболиста.

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