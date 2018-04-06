Головин: "Шансы есть, "Арсенал" дает играть в футбол"



Полузащитник ЦСКА Александр Головин оценил игру своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против "Арсенала" (1:4).

"Не думал об интересе "Арсенала" во время игры. Стараюсь не реагировать. После перерыва хотели вернуться в игру, сократить преимущество соперника. Будем стараться в ответной игре. Шансы есть, "Арсенал" дает играть в футбол, дает играть сопернику", - приводят слова Головина российские СМИ.

В этой встрече Головин забил единственный гол армейцев.

Ответный матч ЦСКА - "Арсенал" состоится 12 апреля.

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