Головин сменил имидж

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Головин сменил имидж

Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин предстал в новом образе.

В инстаграме появилось фото футболиста, на котором видна его новая прическа, а именно Головин осветлил волосы.

Напомним, что в минувшем сезоне Головин провел за "Монако" 35 матчей, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Читайте также: Головин определился со своим будущим в "Монако". | http://soccernews.ru
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