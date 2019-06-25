Головин сменил имидж
Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин предстал в новом образе.
В инстаграме появилось фото футболиста, на котором видна его новая прическа, а именно Головин осветлил волосы.
Напомним, что в минувшем сезоне Головин провел за "Монако" 35 матчей, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя ассистами.
Читайте также: Головин определился со своим будущим в "Монако". | http://soccernews.ru
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