Головин сможет сыграть с "СКА-Хабаровск"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин залечил своё повреждение, из-за которого он пропустил товарищеские матчи сборной России против Аргентины и Испании.

Как сообщают российские СМИ, 21-летний футболист готов принять участие в матче 17-го тура РФПЛ с "СКА-Хабаровск", который состоится 18 ноября в 12:00 по московскому времени.

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