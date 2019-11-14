Головин снова не тренируется в общей группе сборной России

Хавбек "Монако" Александр Головин снова не смог принять участие в полноценной тренировке сборной России.

Сегодня, 14 ноября, 23-летний футболист работал по индивидуальной программе.

Остальные игроки национальной команды тренировались в общей группе, в том числе Фёдор Кудряшов, у которого накануне было небольшое недомогание.

Напомним, что в субботу Россия примет Бельгию в рамках девятого тура квалификации Евро-2020.

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