Головин снова не тренируется в общей группе сборной России

Теги россияалександр головинфедор кудряшов

Головин снова не тренируется в общей группе сборной России

Хавбек "Монако" Александр Головин снова не смог принять участие в полноценной тренировке сборной России.

Сегодня, 14 ноября, 23-летний футболист работал по индивидуальной программе.

Остальные игроки национальной команды тренировались в общей группе, в том числе Фёдор Кудряшов, у которого накануне было небольшое недомогание.

Напомним, что в субботу Россия примет Бельгию в рамках девятого тура квалификации Евро-2020.

Не пропустите: Adidas выступил с заявлением о скандале с новой формой сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Adidas объяснил, почему перевёрнут флаг России на новой форме сборной

Adidas объяснил, почему перевёрнут флаг России на новой форме сборной

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов