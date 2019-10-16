Головин стал амбассадором компании "Gillette"

1 Теги монакоалександр головин

Головин стал амбассадором компании "Gillette"

Хавбек "Монако" Александр Головин начал сотрудничать с американской компанией "Gillette". Об этом сам футболист рассказал в инстаграме.

"Сегодня я рад рассказать вам, что с октября стал амбассадором Gillette. Это на 100% мой бренд, потому что искренне разделяю его ценности, а именно - стремление к совершенству. Я тренируюсь почти каждый день, чтобы потом полностью выложиться в игре и показать свой максимальный результат. Точно так же Gillette каждый день совершенствует свою продукцию, чтобы сделать процесс бритья ещё более комфортным.

Горжусь быть амбассадором Gillette, потому что компания поддерживает мужчин в их стремлении быть героями каждый день. Ведь героями становятся не обязательно те, кто забивает больше всех голов или совершает подвиги. Героями бывают в каких-то ежедневных ситуациях, которым многие не придают большого значения, но которые в итоге становятся достижениями, вдохновляющими других. Вы тоже можете стать героем. В октябре каждая купленная бритва - это помощь детям из SOS-деревень, у которых нет возможности иметь хорошее футбольное поле или форму", - написал 23-летний россиянин в соцсети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня я рад рассказать вам, что с октября стал амбассадором Gillette. Это на 100% мой бренд, потому что искренне разделяю его ценности, а именно – стремление к совершенству. Я тренируюсь почти каждый день, чтобы потом полностью выложиться в игре и показать свой максимальный результат. Точно так же Gillette каждый день совершенствует свою продукцию, чтобы сделать процесс бритья еще более комфортным. Горжусь быть амбассадором Gillette, потому что компания поддерживает мужчин в их стремлении быть героями каждый день. Ведь героями становятся не обязательно те, кто забивает больше всех голов или совершает подвиги. Героями бывают в каких-то ежедневных ситуациях, которым многие не придают большого значения, но которые в итоге становятся достижениями, вдохновляющими других. Вы тоже можете стать героем. В октябре каждая купленная бритва – это помощь детям из SOS-деревень, у которых нет возможности иметь хорошее футбольное поле или форму. Присоединяйтесь ко мне и @gilletterussia и станьте героем нового поколения! #GilletteAmbassador

Публикация от Alex_Golovin 17 (@alex_golovin17)

В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 8 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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