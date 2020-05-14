Головин стал лицом социального проекта "Монако"

"Монако" призвал обязательно носить защитные маски в период пандемии коронавируса.

Монегаски запустили социальный проект, посвящённый этому. Его лицом стал российский полузащитник Александр Головин.

23-летний хавбек в сезоне 2019/20 сыграл за "Монако" 30 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

Головин во время карантина вернулся в Россию и до лета не планирует возвращаться во Францию.

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