Головин стал лицом социального проекта "Монако"
"Монако" призвал обязательно носить защитные маски в период пандемии коронавируса.
Монегаски запустили социальный проект, посвящённый этому. Его лицом стал российский полузащитник Александр Головин.
Александр Головин в социальном проекте «Монако». Обязательно носите маски #НашиПарни #ОставайтесьДома pic.twitter.com/m5zEw85Dzl— Сборная России (@TeamRussia) May 14, 2020
23-летний хавбек в сезоне 2019/20 сыграл за "Монако" 30 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
Головин во время карантина вернулся в Россию и до лета не планирует возвращаться во Францию.
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