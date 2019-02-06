Головин стал лучшим игроком 23-го тура Лиги 1 по версии Goal

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал лучшим игроком 23-го тура Лиги 1 по версии издания Goal.

Футболист отметился голом в матче с "Тулузой" (2:1). На звание лучших также претендовали игроки "Лилля" Николя Пепе и Жонатана Бамбу, и новичок "Монако" Сеск Фабрегас.

Головин перешел в стан французского клуба летом 2018 года из московского ЦСКА.

В нынешнем сезоне он участвовал в 15 матчах в Серии А, где отметился 1 голом и 1 ассистом. Также россиянин забил один гол в Кубке Франции.

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