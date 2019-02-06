Головин стал лучшим игроком 23-го тура Лиги 1 по версии Goal
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал лучшим игроком 23-го тура Лиги 1 по версии издания Goal.
Футболист отметился голом в матче с "Тулузой" (2:1). На звание лучших также претендовали игроки "Лилля" Николя Пепе и Жонатана Бамбу, и новичок "Монако" Сеск Фабрегас.
Головин перешел в стан французского клуба летом 2018 года из московского ЦСКА.
В нынешнем сезоне он участвовал в 15 матчах в Серии А, где отметился 1 голом и 1 ассистом. Также россиянин забил один гол в Кубке Франции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Монпелье
|22
|36
|6
|Страсбур
|22
|35
|7
|Марсель
|23
|34
|8
|Реймс
|23
|34
|9
|Ницца
|23
|34
|10
|Ренн
|23
|33
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Бордо
|22
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|22
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14