Головин стал лучшим в стартовой игре Чемпионата Мира сразу по трем показателям

Полузащитник сборной России Александр Головин стал лучшим игроком в стартовом матче Чемпионата Мира против Саудовской Аравии сразу по трем показателям.

Так, 22-летний хавбек отдал больше всех голевых передач в поединке (2), создал больше всех голевых моментов (5) и сделал больше всех удачных кроссов (3).

Напомним, Моуринью оценил игру Головина в поединке с Саудовской Аравией. | soccernews.ru