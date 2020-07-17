Головин стал первым русским капитаном "Монако"

В товарищеском матча "Монако" - "Серкль Брюгге" российский хавбек французского клуба Александр Головин отметился голом.

Футболист вышел на поле в капитанской повязке, став первым русским капитаном в истории "Монако".

А вот и первый гол Головина в рамках подготовки к новому сезону pic.twitter.com/Se1wJtjSEQ — Андрей Кузичев (Andrey Kuzichev) (@Andy73sr) July 17, 2020

24-летний хавбек выступает во французском клубе с лета 2018 года.

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