Головин стал первым русским капитаном "Монако"

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Головин стал первым русским капитаном "Монако"

В товарищеском матча "Монако" - "Серкль Брюгге" российский хавбек французского клуба Александр Головин отметился голом.

Футболист вышел на поле в капитанской повязке, став первым русским капитаном в истории "Монако".

24-летний хавбек выступает во французском клубе с лета 2018 года. 

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