Головин стал первым за 25 лет россиянином, оформившим дубль в чемпионате Франции

Теги монакоалександр головиналександр мостовойстрасбурстатистика

Головин стал первым за 25 лет россиянином, оформившим дубль в чемпионате Франции

Полузащитник "Монако" Александр Головин забил 2 гола и сделал 1 ассист в матче седьмого тура Лиги 1 против "Ниццы".

Как сообщает Opta, хавбек монегасков стал первым с 1994 года россиянином, оформившим дубль в чемпионате Франции.

25 лет назад дважды в одном поединке отличился выступающий тогда за "Страсбур" Александр Мостовой.

Напомним, что Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года. В его активе 6 голов и 5 результативных передач в 41 матче.

Не пропустите: Тренер "Монако" отметил прогресс Головина. | http://soccernews.ru
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