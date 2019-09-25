Головин стал первым за 25 лет россиянином, оформившим дубль в чемпионате Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин забил 2 гола и сделал 1 ассист в матче седьмого тура Лиги 1 против "Ниццы".
Как сообщает Opta, хавбек монегасков стал первым с 1994 года россиянином, оформившим дубль в чемпионате Франции.
25 лет назад дважды в одном поединке отличился выступающий тогда за "Страсбур" Александр Мостовой.
Напомним, что Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года. В его активе 6 голов и 5 результативных передач в 41 матче.
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