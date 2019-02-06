Головин стал прототипом главного героя в футбольном комиксе

Теги монакоалександр головин

Головин стал прототипом главного героя в футбольном комиксе

Полузащитник "Монако" Александр Головин стал прототипом главного героя в футбольном комиксе.

В инстаграме появился первый выпуск приключений персонажа с именем монегасик Алекс. В этот раз он вернулся в прошлое, получив шанс построить свою карьеру заново, не допуская старых ошибок.

Напомним, что 22-летний Головин перешёл из ЦСКА в "Монако" прошлым летом за 30 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек сыграл за монегасков 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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