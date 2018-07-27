Головин стал самым дорогим исходящим трансфером в истории ЦСКА

Новоиспеченный полузащитник "Монако" Александр Головин стал самым дорогим исходящим трансфером в истории московского ЦСКА.

По дороговизне 22-летний хавбек, трансфер которого обошелся монегаскам в 30 миллионов евро, обошел Жо (ушел в "Манчестер Сити" в 2008-м году за 24 миллиона евро), Юрия Жиркова (ушел в "Челси" в 2009-м году за 21 миллион евро), Ахмеда Мусу (ушел в "Лестер" в 2016-м году за 19,5 миллиона евро) и Милоша Красича (ушел в "Ювентус" в 2010-м году за 15 миллионов евро).

Напомним, Головин дал первый комментарий в качестве игрока "Монако". | soccernews.ru