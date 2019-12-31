Головин стал вторым в голосовании за лучшего футболиста "Монако" в первой части сезона

Теги монакоалександр головинвиссам бен-йеддербенджамин лекомт

Головин стал вторым в голосовании за лучшего футболиста "Монако" в первой части сезона

"Монако" провел голосование среди болельщиков, в котором были выбраны лучшие футболисты команды в первой половине текущего сезона.

Так, первое место с результатом 69% занял нападающий Виссам Бен-Йеддер, на счету которого 13 голов и 5 результативных передач в 18 играх.

Вторым оказался россиянин Александр Головин, третьим - голкипер Бенджамин Лекомт.

В этом сезоне Головин провел 18 матчей, в которых забил три гола и отдал три ассиста.

После 19 туров "Монако" занимает в Лиге 1 седьмое место, набрав 28 очков.

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