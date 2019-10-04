Головин стал вторым в голосовании за лучшего игрока "Монако" в сентябре

Хавбек "Монако" Александр Головин занял второе место в голосовании за лучшего игрока команды в сентябре.

Первым стал нападающий французского клуба Ислам Слимани, забивший 4 гола в 4 матчах месяца.

Головин в пяти матчах отметился 2 голами и 1 ассистом и стал втором в голосовании.

После 8 туров Лиги 1 "Монако" занимает 12-е место в таблице, набрав 9 очков.

Головин перешел в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро. Всего 23-летний хавбек провел за монегасков 42 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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