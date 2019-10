Головин стал вторым в голосовании за лучшего игрока "Монако" в сентябре

Хавбек "Монако" Александр Головин занял второе место в голосовании за лучшего игрока команды в сентябре.

Первым стал нападающий французского клуба Ислам Слимани, забивший 4 гола в 4 матчах месяца.

Головин в пяти матчах отметился 2 голами и 1 ассистом и стал втором в голосовании.

With 56,4% of your votes on the AS Moncao mobile app, @slimaniislam has been named #MVP for September.



@slimaniislam

Aleksandr Golovin

@WissBenYedder pic.twitter.com/YDbUKAXPht