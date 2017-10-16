Головин сыграет против "Базеля"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин сможет принять участие в игре 3-го тура Лиги Чемпионов против "Базеля".

"Головин сегодня должен начать работать в общей группе без каких-либо ограничений. Скорее всего, к среде будет полностью готов", - сообщил источник.

Игра ЦСКА - "Базель" пройдет 18 октября в Москве.

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