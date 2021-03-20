Головин сыграет со сборной Словении благодаря вмешательству РФС

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Полузащитник "Монако" Александр Головин получил возможность сыграть во всех трёх мартовских матчах сборной России.

Ранее сообщалось, что 24-летний хавбек пропустит игру 2-го тура квалификации ЧМ-2022 против Словении из-за запрета лететь в Сочи. Это связано с коронавирусными ограничениями. Игрокам, выступающим во французской Лиге 1, нельзя покидать территорию ЕС, чтобы избежать карантина.

Однако, как стало известно "Чемпионату", РФС удалось договориться со всеми сторонами об участии Головина в домашнем поединке сборной.

Россиянин будет соблюдать специальный протокол и вернётся во Францию на частном самолёте, что позволит ему не находиться на самоизоляции.

Сборная России примет Словению 27 марта, а 24 и 30 марта команда проведет гостевые матчи с Мальтой и Словакией соответственно.

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