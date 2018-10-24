Головин сыграет в старте в матче с "Брюгге"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри включил полузащитника Александра Головина в стартовый состав своей команды на матч группового этапа Лиги Чемпионов против "Брюгге".

Полностью выбор наставника "монегасков" выглядит так: Бадьяшиль, Раджи, Глик, Жемерсон, Сидибе, Тилеманс, Аит-Беннассер, Шадли, Головин, Силла, Йоветич.

После двух туров "Монако" замыкает турнирную таблицу группы А Лиги Чемпионов. В предыдущих матчах турнира команда уступила дортмундской "Боруссии" и мадридскому "Атлетико".

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