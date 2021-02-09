Головин тащит "Монако", в Англии новый чемпион, Италией рулят "старики": главные итоги футбольных выходных

Теги александр головинманчестер ситиливерпульреал мадридбарселоназлатан ибрагимовичкриштиану роналду

Головин тащит "Монако", в Англии новый чемпион, Италией рулят "старики": главные итоги футбольных выходных

Борьбу за титул в АПЛ можно сворачивать: "Манчестер Сити" стал новым чемпионом

"Манчестер Сити" не обыгрывал "Ливерпуль" на выезде 18 лет. Алиссон решил, что хватит уже, и подарил "горожанам" два гола, а с ними – разгром. Дело Кариуса живет и процветает. После фантастической беспроигрышной серии "Энфилд" пал и третий матч подряд превращается в руины. Новичков Клопп пока не допускает к обороне крепости, а проверенные бойцы не справляются. У Гвардиолы наоборот с защитой все круто, что и стало залогом очередного успеха. Не мешало даже помутнение нового лидера Диаша (пенальти). "Манчестер Сити" – чемпионская команда. Качество игры высоченное, организация – топ. И это они играют без трех звезд (Де Брюйне, Ляпорт, Агуэро), которых называли незаменимыми. Сейчас на устах болельщиков другие герои: Гюндоган, Фоден, Диаш. Гвардиола оторвался от конкурентов уже на 5 очков, имея игру в запасе. Другие команды не выдержали стабильный темп "Сити".

А "Манчестер Юнайтед" – не чемпионская команда. Отдать победный матч, в котором тайм уничтожаешь оппонента, в котором играешь явно лучше, в котором ведешь до 90+4, в котором нужно дать фанатам позитив на фоне годовщины Мюнхенской трагедии... В итоге тренер делает роковую замену и бросает Туанзебе в очередной расистский ад, голкипер снова фейлит, а капитан на метр заваливает офсайдную линию и позволяет забить "Эвертону" спасительный гол. "Эвертону", который напомнил о себе лишь дважды за игру. МЮ заслуженно идет в ТОП-4, заметна разница с и без Погба, за позиционную атаку уже не стыдно, но о борьбе за чемпионство нельзя даже заикаться. Другие претенденты на титул? "Тоттенхэм" с возвращением Кейна прервал серию неудач, но играл против полуживого "Вест Брома". Тухель восстанавливает "Челси" – три победы в трех матчах, но даже от МЮ отставание солидное. Не говорим и о "Арсенале", который после короткого прозрение вернулся во мрак и заслуженно проиграл "Астон Вилле".

"Деды" рулят Серией "А"

Ибрагимович забил 500-й гол в клубной карьере, оформил дубль в ворота "Кротоне" и помог "Милану" удержаться на вершине Серии "А". Ему – 39. И вообще: прошло 55% чемпионата, а "россонери" все еще не сыплются. Чалханоглу вернулся из лазарета и отдал два ассиста за минуту, Леау, Эрнандес и Ребич тоже в порядке. Возможно, пришло время признать "Милан" фаворитом на скудетто? "Интер", правда, тоже не сдается – в пятницу вон победили "Фиорентину".

Роналду на днях исполнилось 36, и он поражает не меньше Златана. Криш отметился победным голом в ворота "Ромы" и был в сантиметрах от второго взятия ворот. "Ювентус" вышел на третье место, заморив "волков". Это был максимально пресный матч – туринцы в сберегательном режиме все контролировали. Фонсека так и не научился играть против топ-команд, а его ребята не создали ни одного нормального момента.

"Лацио" планомерно приближается к зоне ЛЧ – победа над Кальяри стала шестой подряд в чемпионате. "Наполи" снова поплатился за стерильное владения и получил два гола от Пандева. 37-летний македонец разминается перед Евро! Не может выбраться из ямы и "Аталанта". У бергамасков одна победа за 5 туров, а в этот уикенд они умудрились не выиграть у "Торино" после 3:0. Миранчук пока не может в полной мере помочь команде!

В Бундеслиге все стабильно!

Бавария победила Герту – кто бы сомневался. Берлинский Big City Club сейчас больше напоминает Big City Chaos, однако организовать проблемы "красным" удалось. Мюнхенцы привычно для последних туров позволили много создать у своих ворот (Нойер снова божил – 6 сейвов после ударов из пределов штрафной), а у чужих отнюдь не феерили. Забить удалось только один гол, и тот благодаря рикошету. На заснеженном "Олимпиаштадионе" случилось невиданное – Левандовски не реализовал пенальти. Лишь во второй раз (и впервые с 2013-го) голкипер потянул удар поляка с "точки" в Бундеслиге. Героем стал Руне Ярштайн.

В ТОП-4 Бундеслиги все стабильно: "Лейпциг" разнес безнадежный "Шальке", Вегхорст держит сильный "Вольсфбург" в тройке – гол+пас против "Аугсбурга", а Костич тянет "Айнтрахт" – гол и два ассиста на ворота "Хоффенхайма". "Байер" проснулся и разбил "Штутгарт" (Диаби, Бейли и Вирц в огне), а вот "Боруссии" продолжают тормозить. Дортмунду и так трудно без полноценного тренера, а тут еще и сильная пощечина от фортуны – "Фрайбург" забил два дикие гола, которые залетают раз в полгода (погуглите, там интересно!). Гладбах проиграл рейнское дерби "Кельну", а Марко Розе, похоже, готовится к переходу в другую "Боруссию", отказываясь комментировать свое будущее.

"Севилья" стала главным хедлайнером выходных в Испании

"Барселона" и "Реал" неожиданно остались в тени испанского уикенда. Все внимание было приковано к "Севилье". К андалусийцам приехал "Хетафе", который славится грубой игрой. В начале второго тайма защитник гостей Даконам грубо въехал в ногу Окампосу. Аргентинец покинул поле на носилках и в слезах. К счастью, худшего удалось избежать – он пропустит чуть больше месяца. Партнеры отомстили за Лукаса, отгрузив "Хетафе" три мяча. Самый красивый забил Папу Гомес – экс-капитан "Аталанты" отличился в первом же матче Примеры.

А "Реал" с "Барсой" были близки к провалу. Обескровленные мадридцы (7 человек в лазарете, 4 полевые игроки в запасе) вырвали победу над "Уэской" ​​результате двух голов Варана на стандартах. Каталонцев спасли хитрые гола Месси и Тринкау, которые перекрыли ужасы в обороне. Места Лиге чемпионов от Испании уже определены: "Реал", "Барса" и "Севилья" оторвались от конкурентов. Однако до "Атлетико" еще очень-очень далеко.

Наши в Европе

Есть о чем вспомнить и в контексте российских футболистов. Кокорин дебютировал за "Фиорентину" – да, плохо, да, без особой остроты, моментов, да и вообще не на уровне Серии "А". Ну а чего вы хотели, если до этого Александр играл не так уж часто и явно находится не в форме. Главным хедлайнером стал Головин, который продолжает набирать после травмы и на этих выходных оформил хет-трик в ворота "Нима", принеся победу "Монако" со счетом 4:3!

Игорь Малиенко soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

AS: Килиан Мбаппе пугает "Реал"

AS: Килиан Мбаппе пугает "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов