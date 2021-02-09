Головин тащит "Монако", в Англии новый чемпион, Италией рулят "старики": главные итоги футбольных выходных

Борьбу за титул в АПЛ можно сворачивать: "Манчестер Сити" стал новым чемпионом

"Манчестер Сити" не обыгрывал "Ливерпуль" на выезде 18 лет. Алиссон решил, что хватит уже, и подарил "горожанам" два гола, а с ними – разгром. Дело Кариуса живет и процветает. После фантастической беспроигрышной серии "Энфилд" пал и третий матч подряд превращается в руины. Новичков Клопп пока не допускает к обороне крепости, а проверенные бойцы не справляются. У Гвардиолы наоборот с защитой все круто, что и стало залогом очередного успеха. Не мешало даже помутнение нового лидера Диаша (пенальти). "Манчестер Сити" – чемпионская команда. Качество игры высоченное, организация – топ. И это они играют без трех звезд (Де Брюйне, Ляпорт, Агуэро), которых называли незаменимыми. Сейчас на устах болельщиков другие герои: Гюндоган, Фоден, Диаш. Гвардиола оторвался от конкурентов уже на 5 очков, имея игру в запасе. Другие команды не выдержали стабильный темп "Сити".

А "Манчестер Юнайтед" – не чемпионская команда. Отдать победный матч, в котором тайм уничтожаешь оппонента, в котором играешь явно лучше, в котором ведешь до 90+4, в котором нужно дать фанатам позитив на фоне годовщины Мюнхенской трагедии... В итоге тренер делает роковую замену и бросает Туанзебе в очередной расистский ад, голкипер снова фейлит, а капитан на метр заваливает офсайдную линию и позволяет забить "Эвертону" спасительный гол. "Эвертону", который напомнил о себе лишь дважды за игру. МЮ заслуженно идет в ТОП-4, заметна разница с и без Погба, за позиционную атаку уже не стыдно, но о борьбе за чемпионство нельзя даже заикаться. Другие претенденты на титул? "Тоттенхэм" с возвращением Кейна прервал серию неудач, но играл против полуживого "Вест Брома". Тухель восстанавливает "Челси" – три победы в трех матчах, но даже от МЮ отставание солидное. Не говорим и о "Арсенале", который после короткого прозрение вернулся во мрак и заслуженно проиграл "Астон Вилле".

"Деды" рулят Серией "А"

Ибрагимович забил 500-й гол в клубной карьере, оформил дубль в ворота "Кротоне" и помог "Милану" удержаться на вершине Серии "А". Ему – 39. И вообще: прошло 55% чемпионата, а "россонери" все еще не сыплются. Чалханоглу вернулся из лазарета и отдал два ассиста за минуту, Леау, Эрнандес и Ребич тоже в порядке. Возможно, пришло время признать "Милан" фаворитом на скудетто? "Интер", правда, тоже не сдается – в пятницу вон победили "Фиорентину".

Роналду на днях исполнилось 36, и он поражает не меньше Златана. Криш отметился победным голом в ворота "Ромы" и был в сантиметрах от второго взятия ворот. "Ювентус" вышел на третье место, заморив "волков". Это был максимально пресный матч – туринцы в сберегательном режиме все контролировали. Фонсека так и не научился играть против топ-команд, а его ребята не создали ни одного нормального момента.

"Лацио" планомерно приближается к зоне ЛЧ – победа над Кальяри стала шестой подряд в чемпионате. "Наполи" снова поплатился за стерильное владения и получил два гола от Пандева. 37-летний македонец разминается перед Евро! Не может выбраться из ямы и "Аталанта". У бергамасков одна победа за 5 туров, а в этот уикенд они умудрились не выиграть у "Торино" после 3:0. Миранчук пока не может в полной мере помочь команде!

В Бундеслиге все стабильно!

Бавария победила Герту – кто бы сомневался. Берлинский Big City Club сейчас больше напоминает Big City Chaos, однако организовать проблемы "красным" удалось. Мюнхенцы привычно для последних туров позволили много создать у своих ворот (Нойер снова божил – 6 сейвов после ударов из пределов штрафной), а у чужих отнюдь не феерили. Забить удалось только один гол, и тот благодаря рикошету. На заснеженном "Олимпиаштадионе" случилось невиданное – Левандовски не реализовал пенальти. Лишь во второй раз (и впервые с 2013-го) голкипер потянул удар поляка с "точки" в Бундеслиге. Героем стал Руне Ярштайн.

В ТОП-4 Бундеслиги все стабильно: "Лейпциг" разнес безнадежный "Шальке", Вегхорст держит сильный "Вольсфбург" в тройке – гол+пас против "Аугсбурга", а Костич тянет "Айнтрахт" – гол и два ассиста на ворота "Хоффенхайма". "Байер" проснулся и разбил "Штутгарт" (Диаби, Бейли и Вирц в огне), а вот "Боруссии" продолжают тормозить. Дортмунду и так трудно без полноценного тренера, а тут еще и сильная пощечина от фортуны – "Фрайбург" забил два дикие гола, которые залетают раз в полгода (погуглите, там интересно!). Гладбах проиграл рейнское дерби "Кельну", а Марко Розе, похоже, готовится к переходу в другую "Боруссию", отказываясь комментировать свое будущее.

"Севилья" стала главным хедлайнером выходных в Испании

"Барселона" и "Реал" неожиданно остались в тени испанского уикенда. Все внимание было приковано к "Севилье". К андалусийцам приехал "Хетафе", который славится грубой игрой. В начале второго тайма защитник гостей Даконам грубо въехал в ногу Окампосу. Аргентинец покинул поле на носилках и в слезах. К счастью, худшего удалось избежать – он пропустит чуть больше месяца. Партнеры отомстили за Лукаса, отгрузив "Хетафе" три мяча. Самый красивый забил Папу Гомес – экс-капитан "Аталанты" отличился в первом же матче Примеры.

А "Реал" с "Барсой" были близки к провалу. Обескровленные мадридцы (7 человек в лазарете, 4 полевые игроки в запасе) вырвали победу над "Уэской" ​​результате двух голов Варана на стандартах. Каталонцев спасли хитрые гола Месси и Тринкау, которые перекрыли ужасы в обороне. Места Лиге чемпионов от Испании уже определены: "Реал", "Барса" и "Севилья" оторвались от конкурентов. Однако до "Атлетико" еще очень-очень далеко.

Наши в Европе

Есть о чем вспомнить и в контексте российских футболистов. Кокорин дебютировал за "Фиорентину" – да, плохо, да, без особой остроты, моментов, да и вообще не на уровне Серии "А". Ну а чего вы хотели, если до этого Александр играл не так уж часто и явно находится не в форме. Главным хедлайнером стал Головин, который продолжает набирать после травмы и на этих выходных оформил хет-трик в ворота "Нима", принеся победу "Монако" со счетом 4:3!