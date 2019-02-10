Головин травмировался в игре против "Монпелье"

Хавбек "Монако" Александр Головин травмировался в матче с "Монпелье".

Россиянин вынужден был покинуть поле на 67-й минуте, его сменил Адриен Силва.

После матча игрок пройдет углубленное медобследование для определения характера повреждения и сроков восстановления.

В этом сезоне Головин провел 21 игру, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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