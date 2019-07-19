Головин травмировался в товарищеском матче

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Головин травмировался в товарищеском матче

Хавбек "Монако" Александр Головин из-за травмы не смог доиграть товарищеский матч с "Эвертоном".

Сообщается, что россиянин ушиб мышцу бедра и вынужден был покинуть поле на 75-й минуте. Встреча завершилась победой "ирисок" со счетом 0:1.

Степень серьезности травмы и сроки восстановления будут озвучены позже.

Головин выступает за "Монако" с 2018 года. За монегасков он провел 35 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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