Головин травмировался в товарищеском матче
Хавбек "Монако" Александр Головин из-за травмы не смог доиграть товарищеский матч с "Эвертоном".
Сообщается, что россиянин ушиб мышцу бедра и вынужден был покинуть поле на 75-й минуте. Встреча завершилась победой "ирисок" со счетом 0:1.
Степень серьезности травмы и сроки восстановления будут озвучены позже.
Головин выступает за "Монако" с 2018 года. За монегасков он провел 35 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.
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