Головин тренировался в общей группе за день до матча с Бельгией

Сборная России продолжает подготовку к матчу девятого тура квалификации Евро-2020 против Бельгии.

Сегодня, 15 ноября, национальная команда провела тренировку в полном составе. Занимался в общей группе и восстановившийся после травмы хавбек Александр Головин.

Напомним, что в субботу Россия примет Бельгию в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Начало матча - в 20:00 по московскому времени.

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