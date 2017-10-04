Головин тренируется по индивидуальной программе

Хавбек ЦСКА и сборной России Александр Головин продолжает восстанавливаться после травмы голеностопного сустава.

Как сообщает официальный твиттер российской национальной команды, 21-летний футболист сейчас тренируется по индивидуальной программе отдельно от общей группы.

Ранее стало известно, что Головин сможет вернуться на поле не ранее, чем через неделю.

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