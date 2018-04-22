Головин: "Успеха пока не добились"

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Головин: "Успеха пока не добились"Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин прокомментировал сегодняшнюю победу своей команды над "Краснодаром".

"Скажем так, это особенность ЦСКА - мы всегда хотим на характере добавлять и пытаться переломить ход встречи, даже если что-то не получается и нет сил. Как такового успеха пока нет, нам предстоит еще очень важная игра с "Зенитом", будут и другие матчи. Поэтому мы пока думаем о футболе, раньше времени радости нет", - цитирует 21-летнего хавбека армейцев Чемпионат.

Напомним, ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 2:1. | soccernews.ru

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