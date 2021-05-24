Головин установил личный рекорд по голевым действиям за один чемпионат

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Головин установил личный рекорд по голевым действиям за один чемпионат

Фото инстаграм Александра Головина

Полузащитник "Монако" Александр Головин провёл успешный сезон, несмотря на длительное отсутствие из-за травмы.

Во французской Лиге 1 хавбек монегасков забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 21 матче.

14 результативных действий за один чемпионат - это личный рекорд 24-летнего россиянина.

Ранее лучшим результатом Головина в карьере были 9 (5+4) баллов по системе "гол+пас" в составе ЦСКА в сезоне 2017/2018.

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