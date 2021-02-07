Головин установил рекорд чемпионата Франции

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Головин установил рекорд чемпионата Франции

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал первым россиянином, сделавшим хет-трик в чемпионате Франции.

Головин забил три гола в матче 24-го тура Лиги 1 с "Нимом" (4:3) и принес победу своей команде.

Прежним лучшим достижением россиян были дубли Александра Мостового, который с 1993 по 1996 годы выступал за "Кан" и "Страсбур".

Головин перешел в "Монако" летом 2018 года из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провел за французский клуб 9 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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