Головин установил рекорд ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Александр Головин установил рекорд Чемпионата Мира 2018 года.

22-летний хавбек во вчерашнем матче против Испании пробежал 15 957 метров - это больше, чем любой другой игрок на текущем мундиале.

Примечательно, что второй результат по этому показателю также принадлежит россиянину - Роману Зобнину (14793 метра).

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