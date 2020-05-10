Головин уступил Мбаппе в борьбе за звание лучшего плеймейкера Лиги 1

Известное издание L'Équipe сообщило о том, кого болельщики поставили лучшим по позициям в чемпионате Франции.

Российский хавбек "Монако" Александр Головин стал третьим за звание лучшего плеймейкера, у него 6% голосов. На первом месте расположился Килиан Мбаппе, набравший 56% голосов, вторым стал Димитри Пайету (34%).

Voici votre équipe type de la saison 2019-2020 de Ligue 1.



L'équipe type selon les notes L'Équipe : https://t.co/uaJ04qNd2O pic.twitter.com/iZgTuiUgks — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 10, 2020

Главным тренером символической сборной стал наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш, который в прошлом возглавлял "Зенит".

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