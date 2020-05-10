Головин уступил Мбаппе в борьбе за звание лучшего плеймейкера Лиги 1
Известное издание L'Équipe сообщило о том, кого болельщики поставили лучшим по позициям в чемпионате Франции.
Российский хавбек "Монако" Александр Головин стал третьим за звание лучшего плеймейкера, у него 6% голосов. На первом месте расположился Килиан Мбаппе, набравший 56% голосов, вторым стал Димитри Пайету (34%).
Voici votre équipe type de la saison 2019-2020 de Ligue 1.— L'ÉQUIPE (@lequipe) May 10, 2020
L'équipe type selon les notes L'Équipe : https://t.co/uaJ04qNd2O pic.twitter.com/iZgTuiUgks
Главным тренером символической сборной стал наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш, который в прошлом возглавлял "Зенит".
Не пропустите: Райола работает над переходом Погба в ПСЖ. | http://soccernews.ru
главное
-
Пьер-Эмерик Обамеянг признался, за какой клуб он мечтает играть
-
"Реал" может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат
-
Стало известно, при каких обстоятельствах "Наполи" может купить Азмуна
-
Пьянич согласовал контракт с "Барселоной"
-
Директор "Чертаново" выступил за доигровку сезонов РПЛ и ФНЛ
Лента новостей
-
Агент Сельмани сообщил об интересе российских клубов к игроку
-
Юрген Клопп рассказал, кого из бывших игроков "Ливерпуля" он бы вернул в команду
-
"Урал" нацелился на экс-игрока "Зенита"
-
Сане уже в "Баварии"? Рассказываем, что известно на данный момент
-
Пьер-Эмерик Обамеянг признался, за какой клуб он мечтает играть
-
Гончаренко рассказал, какая команда его вдохновляет
-
"Реал" может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат
-
Врач сборной России рассказал, о чем его чаще всего спрашивали игроки во время самоизоляции
-
Головин уступил Мбаппе в борьбе за звание лучшего плеймейкера Лиги 1
-
Кассано высказался о возможном уходе Икарди из "Интера"
-
Молодой игрок "Аталанты" госптализирован. У него аневризма мозга
-
Стало известно, при каких обстоятельствах "Наполи" может купить Азмуна
-
Пьянич согласовал контракт с "Барселоной"
-
Директор "Чертаново" выступил за доигровку сезонов РПЛ и ФНЛ
-
"Рома" готова купить молодого форварда "Эвертона"
-
Влашич признался, что готов играть в ведущих чемпионатах мира
-
Жена Жиркова рассказала об увлечениях мужа
-
Марадона отдал футболку с победного ЧМ-1986 на благотворительность
-
Журналист раскритиковал хавбека "Реала" Хамеса Родригеса
-
Гончаренко сравнил состав ЦСКА с командой "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20