Головин уступил Мбаппе в борьбе за звание лучшего плеймейкера Лиги 1

Теги александр головинкилиан мбаппелига 1

Головин уступил Мбаппе в борьбе за звание лучшего плеймейкера Лиги 1

Известное издание L'Équipe сообщило о том, кого болельщики поставили лучшим по позициям в чемпионате Франции. 

Российский хавбек "Монако" Александр Головин стал третьим за звание лучшего плеймейкера, у него 6% голосов. На первом месте расположился Килиан Мбаппе, набравший 56% голосов, вторым стал Димитри Пайету (34%).

Главным тренером символической сборной стал наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш, который в прошлом возглавлял "Зенит".

Не пропустите: Райола работает над переходом Погба в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сане уже в "Баварии"? Рассказываем, что известно на данный момент

Сане уже в "Баварии"? Рассказываем, что известно на данный момент

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов