Головин в анкете назвал любимыми российскими клубами ЦСКА и "Зенит"
"Монако" в твиттере опубликовал анкету полузащитника Александра Головина.
Российский хавбек рассказал, что любимым городом считает родной Калтан, спортсменом - голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, блюдом - борщ, знаменитость - Иван Ургант, муз.исполнителем - Тимати, местом отдыха - Алтай.
Стоит отметить, что в графе "Любимые клубы" футболист указал ЦСКА и "Зенит".
️ Road to Russia with— AS Monaco (@AS_Monaco) May 18, 2020
❤️ Hankook pic.twitter.com/GjpbImUqzA
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20