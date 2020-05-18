Головин в анкете назвал любимыми российскими клубами ЦСКА и "Зенит"

"Монако" в твиттере опубликовал анкету полузащитника Александра Головина.



Российский хавбек рассказал, что любимым городом считает родной Калтан, спортсменом - голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, блюдом - борщ, знаменитость - Иван Ургант, муз.исполнителем - Тимати, местом отдыха - Алтай.



Стоит отметить, что в графе "Любимые клубы" футболист указал ЦСКА и "Зенит".

️ Road to Russia with



❤️ Hankook pic.twitter.com/GjpbImUqzA — AS Monaco (@AS_Monaco) May 18, 2020

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