Головин - в числе самых прогрессирующих игроков сезона в топ-5 лигах Европы по версии The Score

Теги адама траореалександр головинмикель меринокрис смоллингсуат сердар

Головин - в числе самых прогрессирующих игроков сезона в топ-5 лигах Европы по версии The Score

Американское издание The Score подводит итоги сезона 2019/20, который в марте был прерван из-за пандемии коронавируса.

Вслед за лучшими футболистами топ-5 европейских лиг журналисты назвали самых прогрессирующих игроков.

АПЛ - вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре

Примера - полузащитник "Реал Сосьедада" Микель Мерино

Бундеслига - хавбек "Шальке" Суат Сердар;

Серия А - защитник "Ромы" Крис Смоллинг;

Лига 1 - игрок "Монако" Александр Головин.

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