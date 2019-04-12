Головин: "В России, безусловно, самые красивые девушки"

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Головин: "В России, безусловно, самые красивые девушки"

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин поговорил с футболистками женской национальной команды и ответил на их вопросы. 

"Когда у меня появилась новая машина, я любил на ней просто кататься. Мне нравится водить. Правила стараюсь не нарушать. 

Самые красивые девушки, разумеется в России", - сказал Головин. 

Футболист перешел в "Монако" из ЦСКА" летом 2018 года за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он отметился 2 голами и 3 ассистами в 31 матче.

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