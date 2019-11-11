Головин - в символической сборной 12-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

Теги монакоалександр головин

Головин - в символической сборной 12-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную 12-го тура Лиги 1.

В команду среди прочих попал полузащитник "Монако" Александр Головин, который забил победный гол в субботнем матче против "Дижона".

Напомним, что россиянин выступает за "Монако" с лета 2018 года, забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 46 матчах.

Не пропустите: Головин прокомментировал свой победный гол в матче с "Дижоном". | http://soccernews.ru
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