Головин - в символической сборной 12-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную 12-го тура Лиги 1.

В команду среди прочих попал полузащитник "Монако" Александр Головин, который забил победный гол в субботнем матче против "Дижона".

Quatre formations, Montpellier, Marseille, Saint-Étienne et Strasbourg, placent un duo de joueurs dans notre onze type du week-end https://t.co/wUMWBhUFtF pic.twitter.com/O02HADRwKm — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 11, 2019

Напомним, что россиянин выступает за "Монако" с лета 2018 года, забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 46 матчах.

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