Головин - в старте "Монако" на матч с "Генгамом"
Стало известно, кто сыграет в стартовом составе "Монако" в матче 31-го тура чемпионата Франции с "Генгамом".
С первых минут встречу начнет российский хавбек монегасков Александр Головин.
"Монако": Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Сидибе, Глик, Силва, Головин, Фабрегас, Лопеш, Мартинш, Винисиус.
"Монако" располагается на 16 позиции в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 30 баллов. "Генгам" с 22 баллами располагается на последней строчке.
А еще: "Монако" потерпел поражение в матче с "Каном"| http://soccernews.ru
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|Реймс
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|29
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|Тулуза
|30
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|Нант
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|Монако
|30
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|Амьен
|30
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