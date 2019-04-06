Головин - в старте "Монако" на матч с "Генгамом"

Стало известно, кто сыграет в стартовом составе "Монако" в матче 31-го тура чемпионата Франции с "Генгамом".

С первых минут встречу начнет российский хавбек монегасков Александр Головин.

"Монако": Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Сидибе, Глик, Силва, Головин, Фабрегас, Лопеш, Мартинш, Винисиус.

"Монако" располагается на 16 позиции в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 30 баллов. "Генгам" с 22 баллами располагается на последней строчке.

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