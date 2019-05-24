Головин - в старте "Монако" на матч с "Ниццей"

Тренерский штаб "Монако" рассказал, кто будет участвовать в матче 28-го тура Лиги 1 против "Ниццы".

Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле с первых минут

Состав: Бенальо, Балло-Туре, Сидибе, Глик, Бадиашиле, Хенрикс, Силва, Головин, Фабрегас, Мартинш, Фалькао.

"Монако" располагается на 16 позиции в турнирной таблице Лиги 1, набрав 36 баллов.

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