Головин - в старте "Монако" на матч с "Ниццей"
Тренерский штаб "Монако" рассказал, кто будет участвовать в матче 28-го тура Лиги 1 против "Ниццы".
Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле с первых минут
Состав: Бенальо, Балло-Туре, Сидибе, Глик, Бадиашиле, Хенрикс, Силва, Головин, Фабрегас, Мартинш, Фалькао.
"Монако" располагается на 16 позиции в турнирной таблице Лиги 1, набрав 36 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|37
|91
|2
|Лилль
|37
|75
|3
|Лион
|37
|69
|4
|Сент-Этьен
|37
|65
|5
|Монпелье
|37
|59
|6
|Марсель
|37
|58
|7
|Ним
|37
|53
|8
|Ницца
|37
|53
|9
|Реймс
|37
|52
|10
|Ренн
|37
|49
|11
|Нант
|37
|48
|12
|Страсбур
|37
|46
|13
|Анжер
|37
|45
|14
|Бордо
|37
|38
|15
|Тулуза
|37
|38
|16
|Монако
|37
|36
|17
|Амьен
|37
|35
|18
|ФК Кан
|37
|33
|19
|Дижон
|37
|31
|20
|Генгам
|37
|27