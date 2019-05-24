Головин - в старте "Монако" на матч с "Ниццей"

Теги монакониццаалександр головин

Головин - в старте "Монако" на матч с "Ниццей"

Тренерский штаб "Монако" рассказал, кто будет участвовать в матче 28-го тура Лиги 1 против "Ниццы".

Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле с первых минут

Состав: Бенальо, Балло-Туре, Сидибе, Глик, Бадиашиле, Хенрикс, Силва, Головин, Фабрегас, Мартинш, Фалькао.

"Монако" располагается на 16 позиции в турнирной таблице Лиги 1, набрав 36 баллов.

Не пропустите: ПСЖ, "Лилль", "Лион", "Марсель" и "Монако" побеждают, Головин забивает: обзор предпоследнего тура Лиги 1| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" убрал снимок Икарди со страниц промо-материалов на официальном сайте клуба

"Интер" убрал снимок Икарди со страниц промо-материалов на официальном сайте клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 37 91
2 Лилль Лилль 37 75
3 Лион Лион 37 69
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 37 65
5 Монпелье Монпелье 37 59
6 Марсель Марсель 37 58
7 Ним Ним 37 53
8 Ницца Ницца 37 53
9 Реймс Реймс 37 52
10 Ренн Ренн 37 49
11 Нант Нант 37 48
12 Страсбур Страсбур 37 46
13 Анжер Анжер 37 45
14 Бордо Бордо 37 38
15 Тулуза Тулуза 37 38
16 Монако Монако 37 36
17 Амьен Амьен 37 35
18 ФК Кан ФК Кан 37 33
19 Дижон Дижон 37 31
20 Генгам Генгам 37 27
Полная таблица

топ-5 тегов