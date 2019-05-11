Головин - в старте "Монако" на матч с "Нимом"

Тренерский штаб "Монако" во главе с Леонардо Жардимом огласили стартовый состав на матч 36-го тура Лиги 1 с "Нимом".

Российский игрок Александр Головин выйдет на поле с первых минут встречи.

"Монако": Диего Бенальо, Фоде Балло-Туре, Жемерсон, Джибриль Сидибе, Камил Глик, Налдо, Адриен Силва, Александр Головин, Маркуш Лопеш, Желсон Мартинш, Радамель Фалькао.

Матч пройдет сегодня, 11 мая. Начало - в 21:00 (мск).

"Монако" занимает 17 место в турнирной таблице, набрав 33 балла.

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