Головин - в старте "Монако" на матч с "Нимом"
Тренерский штаб "Монако" во главе с Леонардо Жардимом огласили стартовый состав на матч 36-го тура Лиги 1 с "Нимом".
Российский игрок Александр Головин выйдет на поле с первых минут встречи.
"Монако": Диего Бенальо, Фоде Балло-Туре, Жемерсон, Джибриль Сидибе, Камил Глик, Налдо, Адриен Силва, Александр Головин, Маркуш Лопеш, Желсон Мартинш, Радамель Фалькао.
Матч пройдет сегодня, 11 мая. Начало - в 21:00 (мск).
"Монако" занимает 17 место в турнирной таблице, набрав 33 балла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|35
|85
|2
|Лилль
|35
|69
|3
|Лион
|35
|63
|4
|Сент-Этьен
|36
|62
|5
|Монпелье
|36
|58
|6
|Марсель
|35
|55
|7
|Ницца
|35
|52
|8
|Ним
|35
|49
|9
|Реймс
|35
|49
|10
|Страсбур
|35
|46
|11
|Нант
|35
|46
|12
|Анжер
|35
|45
|13
|Ренн
|35
|45
|14
|Бордо
|35
|38
|15
|Тулуза
|35
|37
|16
|Амьен
|35
|34
|17
|Монако
|35
|33
|18
|ФК Кан
|35
|30
|19
|Дижон
|35
|28
|20
|Генгам
|35
|25