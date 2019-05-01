Головин - в старте "Монако" на матч с "Ренном"

Тренерские штабы огласили стартовые составы на матч 34-о тура Лиги 1 "Ренн" - "Монако". Российский нападающий Александр Головин выйдет на поле в составе гостей с первых минут.

"Ренн": Коубек, Траоре, Да Сильва, Бенсебаини, Мешер, Камавинжа, Юханссон, Буриго, Леа Силики, дель Кастильо, Эну.



"Монако": Си, Балло-Туре, Жемерсон, Сидибе, Бадьяшиль, Аолу, Лопеш, Силва, Головин, Желсон, Фалькао.

Встреча состоится сегодня, 1 мая, на стадионе "Роазон Парк - Стад де ла Рут де Лорьян". Начало - в 20:00 (мск).

"Ренн" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 43 очками в активе. "Монако", набрав 32 балла расположился на 17 позиции.

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