Головин - в старте "Монако" на матч с "Ренном"

Теги реннмонакоалександр головин

Головин - в старте "Монако" на матч с "Ренном"

Тренерские штабы огласили стартовые составы на матч 34-о тура Лиги 1 "Ренн" - "Монако". Российский нападающий Александр Головин выйдет на поле в составе гостей с первых минут. 

"Ренн": Коубек, Траоре, Да Сильва, Бенсебаини, Мешер, Камавинжа, Юханссон, Буриго, Леа Силики, дель Кастильо, Эну. 

"Монако": Си, Балло-Туре, Жемерсон, Сидибе, Бадьяшиль, Аолу, Лопеш, Силва, Головин, Желсон, Фалькао. 

Встреча состоится сегодня, 1 мая, на стадионе "Роазон Парк -  Стад де ла Рут де Лорьян". Начало - в 20:00 (мск). 

"Ренн" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 43 очками в активе. "Монако", набрав 32 балла расположился на 17 позиции. 

Не пропустите: Тухель прокомментировал победу над "Монако"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" не проигрывает дома в Лиге чемпионов 31 матч подряд

"Барселона" не проигрывает дома в Лиге чемпионов 31 матч подряд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 34 84
2 Лилль Лилль 34 68
3 Лион Лион 34 62
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 34 59
5 Монпелье Монпелье 34 54
6 Марсель Марсель 34 54
7 Ницца Ницца 34 51
8 Реймс Реймс 34 49
9 Ним Ним 34 46
10 Страсбур Страсбур 34 45
11 Ренн Ренн 33 43
12 Нант Нант 34 43
13 Анжер Анжер 34 42
14 Бордо Бордо 34 38
15 Тулуза Тулуза 34 36
16 Амьен Амьен 34 33
17 Монако Монако 33 32
18 ФК Кан ФК Кан 34 29
19 Дижон Дижон 34 28
20 Генгам Генгам 34 24
Полная таблица

топ-5 тегов