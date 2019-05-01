Головин - в старте "Монако" на матч с "Ренном"
Тренерские штабы огласили стартовые составы на матч 34-о тура Лиги 1 "Ренн" - "Монако". Российский нападающий Александр Головин выйдет на поле в составе гостей с первых минут.
"Ренн": Коубек, Траоре, Да Сильва, Бенсебаини, Мешер, Камавинжа, Юханссон, Буриго, Леа Силики, дель Кастильо, Эну.
"Монако": Си, Балло-Туре, Жемерсон, Сидибе, Бадьяшиль, Аолу, Лопеш, Силва, Головин, Желсон, Фалькао.
Встреча состоится сегодня, 1 мая, на стадионе "Роазон Парк - Стад де ла Рут де Лорьян". Начало - в 20:00 (мск).
"Ренн" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 43 очками в активе. "Монако", набрав 32 балла расположился на 17 позиции.
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|34
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|Монпелье
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|Марсель
|34
|54
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбур
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анжер
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24